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Підтримує мирні переговори з Україною: президент Бразилії відмовився відвідати РФ
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив запрошення свого колеги Володимира Путіна відвідати Росію. Лула сказав, що Путін запросив його по телефону відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі.
Лула відповів, що зараз не може поїхати до Росії, але повторив готовність Бразилії, Індії, Індонезії та Китаю про переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках мирного рішення, пише CNN.
Кремль, реагуючи на таку відповідь бразильського лідера повідомив, що Росія відкрита до діалогу, який все ще блокується Києвом і його західними "спонсорами".
Лула також розповів, що розмовляв по телефону з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про необхідність миру в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Видання зазначає, що президент Бразилі вже кілька місяців намагається позиціонувати себе як можливу посередницьку силу в конфлікті. Він запропонував створити "велику двадцятку за мир" — групу країн, достатньо сильних, щоб їх поважали за столом переговорів, але які все ще вважаються нейтральними в конфлікті між Росією та Україною.
У його баченні Індонезія, Індія та Китай повинні відігравати вирішальну роль, але країни Латинської Америки також запрошені приєднатися до очевидної ініціативи. Лула повідомив, що під час його переговорів із Сі в квітні вони обговорювали створення групи лідерів-однодумців щодо України.
До речі, запрошення приїхати в Україну Лула да Сілва також відхилив. У відповідь на запрошення української сторони він відправить свого спеціального помічника.
В свою чергу в ЄС порадили лідеру Бразилії спочатку поїхати в Україну і побачити війну "очима тих, кого бомбили" російські війська, перш ніж брати участь у будь-яких подальших зусиллях зі сприяння миру. Водночас Лула да Сілва у відповідь на запрошення української сторони уже відправив свого спеціального помічника, але особисто здійснити візит не планує.