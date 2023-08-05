У Саудівській Аравії стартував саміт щодо України

У суботу в Саудівській Аравії стартували переговори щодо війни в Україні. Саміт відбуватиметься у Джидді і триватиме два дні. У саміті беруть участь високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Дана зустріч є спробую України отримати підтримку від інших країн за межами своїх основних західних прихильників. Україна та її союзники сподіваються, що під час зустрічі у Джидді політики домовляться про ключові принципи щодо того, як припинити війну Росії проти Україні.

При цьому, представників Росії на саміт не запросили, але Кремль заявив, що спостерігатиме за зустріччю.

Китай, який має міцні зв'язки з Росією та відкидає заклики засудити Москву, відправив на саміт спеціального посланника з питань Євразії Лі Хуея, котрий 16-17 травня відвідав Україну.

Видання пише, що радник з національної безпеки Індії Шрі Аджит Довал також прибув до Джидди для переговорів. Як і Китай, Індія підтримувала тісні зв'язки з Росією і відмовилася засуджувати її за війну, до того ж, країна значно збільшила імпорт російської нафти.

Саміт у Саудівській Аравії. Що відомо на даний час

За кілька днів до початку саміту президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав припинити війну в Україні і запропонував запросити на саміт у Саудівську Аравію представників як України, так і Росії для мирних переговорів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що головною метою зустрічі у Джидді стане "формула миру" України.

Єрмак наголосив, що Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН, і "свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня.

Ще у травні президент Зеленський був присутній на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, де спадковий принц Мохаммед бін Салман висловив готовність допомогти посередником у війні.