В Саудовской Аравии стартовал саммит по Украине

В субботу в Саудовской Аравии стартовали переговоры по войне в Украине. Саммит пройдет в Джидде и продлится два дня. В саммите принимают участие высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Данная встреча является попыткой Украины получить поддержку от других стран за пределами своих основных западных поклонников. Украина и ее союзники надеются, что во время встречи в Джидде политики договорятся о ключевых принципах того, как прекратить войну России против Украины.

При этом представителей России на саммит не пригласили, но Кремль заявил, что будет наблюдать за встречей.

Китай, который имеет крепкие связи с Россией и отвергает призывы осудить Москву, отправил на саммит специального посланника по Евразии Ли Хуэя, который 16-17 мая посетил Украину.

Издание пишет, что советник по национальной безопасности Индии Шри Аджит Довал также прибыл в Джидду для переговоров. Как и Китай, Индия поддерживала тесные связи с Россией и отказалась осуждать ее за войну, к тому же страна значительно увеличила импорт российской нефти.

Саммит в Саудовской Аравии. Что известно на данное время

За несколько дней до начала саммита президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить войну на Украине и предложил пригласить на саммит в Саудовскую Аравию представителей как Украины, так и России для мирных переговоров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что главной целью встречи в Джидде станет "формула мира" Украины.

Ермак подчеркнул, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН, и "свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга.

Еще в мае президент Зеленский присутствовал на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, где наследный принц Мохаммед бин Салман выразил готовность помочь посредникам в войне.