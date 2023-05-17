Глава МЗС провів зустріч зі спецпредставником Китаю: що обговорювали

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей 16-17 травня відвідав Україну. У ході візиту він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Як зазначається, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Під час зустрічі Лі Хуей та Дмитро Кулеба обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

"Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви або називання його дій "вторгненням", що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів довіру Китаю як потенційного посередника в конфлікті.

Візит спецпредставника відбувся через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.

З лютого Пекін активно просуває пропозицію з 12 пунктів щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

Нагадаємо, 20 березня президент Китаю Сі Цзіньпін прибув у Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Це перший візит очільника КНР у Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Раніше в американському Інституті вивчення війни припускали, що він та Путін хочуть обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.