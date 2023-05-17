Глава МИД провел встречу со спецпредставителем Китая: что обсуждали

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину. В ходе визита он провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи Ли Хуэй и Дмитрий Кулеба обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

"Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В течение всей войны Китай воздерживался от осуждения своего стратегического союзника Москвы или называния его действий "вторжением", что привело к критике со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подвергших сомнению доверие Китая как потенциального посредника в конфликте.

Визит спецпредставителя состоялся через несколько недель после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце апреля. Это были первые переговоры между двумя лидерами с начала войны.

С февраля Пекин активно продвигает предложение из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса в Украине.

Напомним, 20 марта президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это первый визит главы КНР в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ранее в американском Институте изучения войны предполагалось, что он и Путин хотят обсудить схемы уклонения от международных санкций.