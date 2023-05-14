В МИД Японии предупредили об усилении военного сотрудничества Китая и РФ

Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество, в частности, проводя совместные полеты бомбардировщиков и совместные военно-морские учения вблизи Японии. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса, передает AP.

Во время выступления на встрече министров иностранных дел Европы и Индо-Тихоокеанского региона в Швеции японский дипломат отметил, что война России против Украины "пошатнула саму основу международного порядка" и должна столкнуться с общим ответом международного сообщества.

"Иначе подобные вызовы возникнут в других регионах, и существующий порядок, держащий в основе наш мир и процветание, может быть коренным образом разрушен", - высказался министр.

Говоря об этом, он обвинил Пекин в "продолжении и усилении своих односторонних попыток" силой сменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях, а также в усилении военной активности вокруг Тайваня.

Кроме того, он предупредил, что провокации в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивает и Северная Корея, осуществляющая запуски баллистических ракет "с беспрецедентными частотой и подходом".

"С момента агрессии России против Украины ситуацию с безопасностью здесь, в Европе, и ситуацию с безопасностью в Тихом океане нельзя разделить", - сказал дипломат.