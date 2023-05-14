У МЗС Японії попередили про посилення військової співпраці Китаю та РФ

Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, зокрема, проводячи спільні польоти бомбардувальників і спільні військово-морські навчання поблизу Японії. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, передає AP.

Під час виступу ​​на зустрічі міністрів закордонних справ Європи та Індо-Тихоокеанського регіону у Швеції японський дипломат зазначив, що війна Росії проти Україні "похитнула саму основу міжнародного порядку" і має зіткнутися зі спільною відповіддю міжнародної спільноти.

"Інакше подібні виклики виникнуть в інших регіонах, і існуючий порядок, який тримає в основі наш мир і процвітання, може бути докорінно зруйнований", – висловився міністр.

Говорячи про це, він звинуватив Пекін у "продовженні та посиленні своїх односторонніх спроб" силою змінити статус-кво в Східному та Південно-Китайському морях, а також у посиленні військової активності навколо Тайваню.

Крім того, він попередив, що провокації в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшує й Північна Корея, яка здійснює запуски балістичних ракет "з безпрецедентними частотою та підходом".

"З моменту агресії Росії проти України ситуацію з безпекою тут, у Європі, і ситуацію з безпекою в Тихому океані не можна розділити", — сказав дипломат.