Зеленський вважає, що найближчим часом Україну примушуватимуть до переговорів з РФ — NYT

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація на дипломатичному фронті буде ставати ще складнішою. На його думку, в найближчі місяці деякі країни почнуть тиснути на Україну щоб зупинити війну миру шляхом переговорів.

Про це пише The New York Times.

Зеленський вважає, що дати світу розуміння того, що будь-яке припинення війни, яке залишить окуповані території під контролем Росії, буде лише прелюдією до нового насильства.

"Міць наших воїнів на фронті багато в чому є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами", – сказав він.

Пізніше Зеленський додав, що на саміті в Джидді були представлені 42 країни, яких поєднав пріоритет міжнародного права.

"Саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються і двосторонні перемовин з партнерами", - підкреслив президент.

Видання пише, що Україна стикається з подвійним викликом. Їй потрібна стійка підтримка західних союзників, оскільки вона бере участь у виснажливому, кривавому та дорогому контрнаступі, який протягом останніх двох місяців приніс певні успіхи, але ще не досяг суттєвого прориву. При цьому, Україна також має розширити цю підтримку, залучивши інші країни, які залишилися упередженими.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України. Під час нього високопосадовці говоритимуть про варіанти припинення вторгнення Росії до України.

Для Саудівської Аравії зібрання в Джидді є важливим заходом, оскільки королівство втягується в кризу найвищого глобального пріоритету.

При цьому, аналітики кажуть, що Саудівська Аравія має бути обережною, коли вона вривається в українську дипломатію. Хоча Росія та Саудівська Аравія вже давно діють узгоджено в ключових питаннях, пов’язаних з нафтою, у взаємовигідний спосіб, є ознаки того, що їхні давні стосунки можуть перебувати під напругою, оскільки Росія нещодавно накачала більше нафти, ніж обіцяла.

Видання зазначає, що саме такі тріщини у відносинах між країнами — економічні, культурні чи політичні — українські та західні офіційні особи сподіваються використати на свою користь.