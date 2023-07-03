Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток нафти

Найбільші у світі експортери нафти Саудівська Аравія та Росія вирішили зменшити обсяги видобутку нафти, що призвело до зростання цін, незважаючи на занепокоєння щодо уповільнення світової економіки та можливого подальшого підвищення процентних ставок з боку Федерального резерву США.

Про це пише Reuters.

Саудівська Аравія заявила, що продовжить своє добровільне скорочення видобутку нафти на один мільйон барелів на день до кінця серпня, додавши, що скорочення може бути продовжено і восени.

Незабаром після заяви Саудівської Аравії віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва скоротить експорт нафти на 500 000 барелів на день у серпні.

Видання повідомляє, що таке скорочення становлять 1,5% від світових поставок і доводять загальний обсяг скорочення видобутку країнами ОПЕК+ до 5,16 млн барелів на день. ОПЕК+ викачує близько 40% світового обсягу нафти.

Наразі ОПЕК+ уже скорочує видобуток на 3,66 млн барелів на добу, що становить 3,6% світового попиту, включаючи 2 млн барелів на добу, погоджені минулого року, і добровільні скорочення на 1,66 млн барелів на добу, погоджені в квітні та продовжені до грудня 2024 року.

Альянс скорочує видобуток з листопада минулого року через слабкий попит у Китаї та зростання пропозиції в США, щоб підвищити ціни, але досі не вдалося значно змінити їх з діапазону 70-80 доларів за барель.

Згідно з повідомленням, після цього оголошення ціни на Brent підвищилися на 89 центів до 76,30 доларів за барель.

Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК, пообіцяла на початку цього місяця глибоко скоротити видобуток у липні на додаток до ширшої угоди ОПЕК+ щодо обмеження поставок до 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками переговорів 4 червня країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 1,4 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року.

Водночас генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс закликав до розширення нафтопереробних потужностей у всьому світі для задоволення зростаючого попиту на нафтопродукти.

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