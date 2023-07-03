Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти

Крупнейшие в мире экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия в понедельник решили уменьшить объемы добычи нефти, что привело к росту цен, несмотря на обеспокоенность замедлением мировой экономики и возможное дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Федерального резерва США.

Об этом пишет Reuters.

Саудовская Аравия заявила, что продолжит свое добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в день до конца августа, добавив, что сокращение может быть продлено и осенью.

Вскоре после заявления Саудовской Аравии вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Москва сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в день в августе.

Издание сообщает, что такое сокращение составляет 1,5% от мировых поставок и доказывает общий объем сокращения добычи странами ОПЕК+ до 5,16 млн баррелей в день. ОПЕК+ скачивает около 40% мирового объема нефти.

ОПЕК+ уже сокращает добычу на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,6% мирового спроса, включая 2 млн баррелей в сутки, согласованные в прошлом году, и добровольные сокращения на 1,66 млн баррелей в сутки, согласованные в апреле и продлены до декабря 2024 года.

Альянс сокращает добычу с ноября прошлого года из-за слабого спроса в Китае и роста предложения в США, чтобы повысить цены, но до сих пор не удалось значительно изменить их из диапазона 70-80 долларов за баррель.

Согласно сообщению, после этого объявления цены на Brent повысились на 89 центов до 76,30 долларов за баррель.

Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, пообещала в начале этого месяца глубоко сократить добычу в июле в дополнение к более широкому соглашению ОПЕК об ограничении поставок до 2024 года.

Напомним, по итогам переговоров 4 июня страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

В то же время генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс призвал к расширению нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

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