Зеленский: мирные переговоры возможны только после вывода российских войск из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Об этом глава государства заявил в пятницу, 16 июня, во время пресс-конференции с делегацией лидеров стран Африки, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече – допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле – значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", — сказал Зеленский.

Делегация лидеров стран Африки прибыла в Киев с "предложениями по достижению мира". По этому поводу Зеленский заявил, что несколько не понимает действий коллег: во время их визита Россия атаковала столицу Украины, но они планируют на следующий день посетить страну, осуществившую пуски ракет.

В свою очередь страны Африки хотят предложить как Украине, так и России:

отвод российских войск;

вывоз ядерного оружия из Белоруссии;

приостановка ордера Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессорки РФ Владимира Путина;

ослабление санкций против РФ и т.д.

Отметим, что невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.