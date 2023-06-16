В Киеве раздался взрыв: власти предупреждают об угрозе применения баллистических ракет

16 июня во время воздушной тревоги в Киеве раздался взрыв. Киевлян и гостей столицы призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

По его словам, в направлении города летят еще ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщают о баллистических ракетах в направлении столицы и области.

Кроме того, как отметили в Киевской городской военной администрации, на подступах к Киеву работает ПВО.

Киевлян и гостей столицы призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже Кличко уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.

В Киеве поврежденных объектов домов после ракетной атаки нет.

Отметим, что страна-террорист РФ атакует Киев ракетами в день, когда в украинскую столицу приехала африканская делегация с миротворческой миссией.

Африканские политики хотят предложить, в частности, приостановку действия ордера МКС на арест лидера-страны агрессора РФ Владимира Путина и ослабление антироссийских санкций.