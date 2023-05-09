Генсек ООН заявил, что переговоры между Украиной и РФ сейчас невозможны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит немедленной возможности добиться всеобъемлющего прекращения огня в войне в Украине, поскольку обе стороны уверены, что они могут победить.

Об этом пишет Reuters.

Гутерриш отметил, что ООН сосредоточена на переговорах как с Россией, так и с Украиной, чтобы решить конкретные проблемы, такие как продление черноморского зернового соглашения, которое заканчивается 18 мая.

"К сожалению, я считаю, что на данном этапе мирные переговоры невозможны. Обе стороны уверены, что они могут победить", – сказал Гутерреш.

Он добавил, что на данный момент не видит возможности добиться немедленного прекращения огня.

Отвечая на вопрос об мирной инициативе Китая, Гутерриш подчеркнул, что достижение мира в войне не может состояться в ближайшее время, хотя он надеется, что "в будущем это произойдет".

Генсек ООН также высоко оценил позицию Пекина в отношении ядерной эскалации как "неприемлемую", описав ее как "очень важную во избежание искушения, которое было бы невыносимым абсурдом".

Гутерриш также отметил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

Напомним, ранее информацию по утечке секретных американских документов, касающейся Гутерриша, опубликовало BBC. Тогда речь шла о том, что США внимательно следят за генсеком ООН. В Вашингтоне полагают, что он слишком охотно идет навстречу российским интересам. Подробнее об этом читайте здесь .