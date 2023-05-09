- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Генсек ООН заявил, что переговоры между Украиной и РФ сейчас невозможны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит немедленной возможности добиться всеобъемлющего прекращения огня в войне в Украине, поскольку обе стороны уверены, что они могут победить.
Об этом пишет Reuters.
Гутерриш отметил, что ООН сосредоточена на переговорах как с Россией, так и с Украиной, чтобы решить конкретные проблемы, такие как продление черноморского зернового соглашения, которое заканчивается 18 мая.
"К сожалению, я считаю, что на данном этапе мирные переговоры невозможны. Обе стороны уверены, что они могут победить", – сказал Гутерреш.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что на данный момент не видит возможности добиться немедленного прекращения огня.
Отвечая на вопрос об мирной инициативе Китая, Гутерриш подчеркнул, что достижение мира в войне не может состояться в ближайшее время, хотя он надеется, что "в будущем это произойдет".
Генсек ООН также высоко оценил позицию Пекина в отношении ядерной эскалации как "неприемлемую", описав ее как "очень важную во избежание искушения, которое было бы невыносимым абсурдом".
Гутерриш также отметил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".
Напомним, ранее информацию по утечке секретных американских документов, касающейся Гутерриша, опубликовало BBC. Тогда речь шла о том, что США внимательно следят за генсеком ООН. В Вашингтоне полагают, что он слишком охотно идет навстречу российским интересам. Подробнее об этом читайте здесь .