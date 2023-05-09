Генсек ООН заявив, що переговори між Україною та РФ зараз неможливі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що не бачить негайної можливості досягти всеосяжного припинення вогню у війні в Україні, оскільки обидві сторони переконані, що вони можуть перемогти.

Про це пише Reuters.

Гутерріш зауважив, що ООН наразі зосереджена на переговорах як з Росією, так і з Україною, щоб вирішити конкретні проблеми, такі як продовження чорноморської зернової угоди, яка закінчується 18 травня.

"На жаль, я вважаю, що на даному етапі мирні переговори неможливі. Обидві сторони впевнені, що вони можуть перемогти", - сказав Гутерреш.

Він додав, що на даний момент не бачить можливості досягти негайного припинення вогню.

Відповідаючи на запитання щодо посередницьких зусиль Китаю, Гутерріш підкреслив, що досягнення миру у війні не може відбутися у найближчий час, хоча він сподівається, що "в майбутньому це станеться".

Генсек ООН також високо оцінив позицію Пекіна щодо ядерної ескалації як "неприйнятну", описавши її як "дуже важливу для уникнення спокуси, яка була б нестерпним абсурдом".

Гутерріш також наголосив, що основною метою ООН є встановлення "справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН".

Нагадаємо, раніше інформацію з витоку секретних американських документів, яка стосується Гутерріша, опублікувало BBC. Тоді йшлося про те, що США уважно стежать за генсеком ООН. У Вашингтоні вважають, що він занадто охоче йде назустріч російським інтересам. Детальніше про це читайте тут.