Секретні документи: в США вважають, що Гутерреш працює на Росію – BBC

США вважають, що генсек ООН занадто охоче йде назустріч російським інтересам. Файли свідчать про те, що Вашингтон уважно стежить за Гутеррешем.

Про це повідомляє BBC.

Кілька документів описують приватні комунікації за участю Гутерреша та його заступника. Документи містять відверті спостереження генсека про війну в Україні та низку африканських лідерів. Один з витоків стосується чорноморської зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні через побоювання глобальної продовольчої кризи.

У ньому йдеться про те, що Гутерреш був настільки зацікавлений у збереженні угоди, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерреш підкреслив свої зусилля, спрямовані на поліпшення експортних можливостей Росії, навіть якщо це стосується російських юридичних або фізичних осіб, на яких поширюються санкції", - йдеться в матеріалі.

Його дії в лютому, згідно з оцінкою, "підривають ширші зусилля, спрямовані на притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні".

Чиновники ООН обурилися припущенням, що Гутерреш був занадто м'яким з Москвою. Відмовившись коментувати витік документів, один високопоставлений чиновник заявив, що ООН "керується необхідністю пом'якшити вплив війни на найбідніші верстви населення в світі".

В іншому документі, датованому серединою лютого, описується відверта розмова між Гутеррешем та його заступницею Аміною Мохаммед. Він висловлює занепокоєння закликом президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Європи виробляти більше зброї та боєприпасів у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, Росія попередила Захід, що якщо перешкоди для її експорту зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати зерно наземним транспортом, а Москва працюватиме поза межами знакової угоди з експорту зерна за посередництва ООН.