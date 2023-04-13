Секретные документы: в США считают, что Гутерриш работает на Россию – BBC

США полагают, что генсек ООН слишком охотно идет навстречу российским интересам. Файлы говорят о том, что Вашингтон внимательно следит за Гутерришем.

Об этом сообщает BBC.

Несколько документов описывают частные коммуникации с участием Гутерриша и его заместителя. Документы содержат откровенные наблюдения генсека о войне в Украине и ряде африканских лидеров. Одна из утечек касается черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса.

В нем говорится, что Гутерриш был настолько заинтересован в сохранении соглашения, что был готов пойти навстречу интересам России.

"Гутерриш подчеркнул свои усилия, направленные на улучшение экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, на которые распространяются санкции", - говорится в материале.

Его действия в феврале, согласно оценке, "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".

Чиновники ООН возмутились предположением, что Гутерреш был слишком мягок с Москвой. Отказавшись комментировать утечку документов, один высокопоставленный чиновник заявил, что ООН "руководствуется необходимостью смягчить влияние войны на беднейшие слои населения в мире".

В другом документе, датированном серединой февраля, описывается откровенный разговор между Гутеррешим и его заместителем Аминой Мохаммед. Он выражает обеспокоенность призывом президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к Европе производить больше оружия и боеприпасов в связи с войной в Украине.

Напомним, Россия предупредила Запад, что если препятствия для ее экспорта зерна и удобрений не будут устранены, то Украина будет вынуждена экспортировать зерно наземным транспортом, а Москва будет работать вне знакового соглашения по экспорту зерна при посредничестве ООН.