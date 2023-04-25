Генсек ООН передал письмо Путину с предложениями по зерновому соглашению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложения по Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Гутерриш сделал это через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, с которым встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили, в частности, войну в Украине и зерновое соглашение.

"Глава ООН выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время столкнулся Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный для реализации договоренностей, достигнутых в рамках инициативы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме Путину генсек предложил дальнейшие действия, направленные на совершенствование и расширение инициативы – с учетом позиций сторон и рисков для глобальной продовольственной безопасности. Аналогичные письма адресованы и двум другим сторонам, которые подписали зерновое соглашение.

В то же время в ООН добавили, что Гутерриш "принял к сведению" беспокойство РФ относительно реализации Меморандума о взаимопонимании между страной и Организацией, который касается содействия продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

В стране-агрессоре заявляли, что если препятствия для снабжения ее зерна и удобрений не будут устранены, то Украина будет вынуждена экспортировать свою продовольствие наземным транспортом.

Кроме того, недавно представители РФ заблокировали инспекции суден, двигающихся в рамках зернового соглашения, в территориальных водах Турции. Однако 19 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по результатам визита в Турцию заверил, что проверки будут возобновлены.