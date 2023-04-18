Россия нарушает обещания по "зерновому соглашению" - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушает свои обещания зависящим от зерна странам мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции по завершении встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Японии, передает Reuters.

Блинкен подчеркнул, что страны мира зависят от зерна, которое не может быть вывезено из Украины в течение последних нескольких дней из-за нарушения Россией условий "зернового соглашения".

Ранее Киев заявил, что инициатива при посредничестве ООН, разрешающая безопасный экспорт украинского зерна по Черному морю, оказалась под угрозой закрытия после того, как Россия заблокировала инспекцию судов-участников в турецких водах.

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 18 апреля посетит Турцию. Он обсудит работу "зернового соглашения".