G7 призвала продлить и расширить зерновое соглашение

Министры сельского хозяйства стран G7 призвали к продолжению, полной реализации и расширению соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом сообщает Reuters.

В коммюнике после двухдневной встречи в Японии чиновники осудили попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и геополитического принуждения.

"Мы [...] подтверждаем нашу приверженность действовать в знак солидарности и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования продовольствия как оружия Россией", - отметили министры.

Также представители G7 заявили о готовности поддержать восстановление Украины, в том числе путем предоставления экспертных услуг по разминированию сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь идет, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

В стране-агрессоре заявляли, что если препятствия для снабжения ее зерна и удобрений не будут устранены, то Украина будет вынуждена экспортировать свое продовольствие наземным транспортом.

Кроме того, недавно представители РФ заблокировали инспекции суден, двигающихся в рамках зернового соглашения, в территориальных водах Турции. Однако 19 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по результатам визита в Турцию заверил, что проверки будут возобновлены.

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