В России снова угрожают выйти из зерновой сделки: теперь – из-за возможных санкций со стороны G7

Возможное решение G7 по поводу тотального запрета экспорта в Россию повлияет на зерновое соглашение. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев.

По его словам, такой шаг стран "Большой семерки" приведет к встречному прекращению экспорта товаров из РФ по "наиболее чувствительным для G7 категориям".

"В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое, в чем они нуждаются", – высказался Медведев.

Напомним, недавно Bloomberg писало, что в G7 рассматривают идею о прямом запрете экспорта товаров в Россию почти в полном объеме. Позднее издание сообщило, что такое решение может принять и Европейский Союз.

18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

В стране-агрессоре заявляли, что если препятствия для снабжения ее зерна и удобрений не будут устранены, то Украина будет вынуждена экспортировать свою продовольствие наземным транспортом.