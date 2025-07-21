Сколько новых компаний в Польше принадлежат украинцам

По состоянию на начало июля 2025 года, по данным польского реестра юридических лиц, около 30 тысяч компаний, открытых украинцами, зарегистрированы в Польше. Почти половина из них была открыта после начала полномасштабной войны. Больше украинских бизнесов сконцентрировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

6% новых бизнесов принадлежат украинцам

Отмечается, что в Польше зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Почти половина из них была открыта украинцами уже с начала полномасштабной войны — 13 014 бизнесов.

Аналитики отмечают, что в общей сложности 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше, а 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев.

Больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году - 4780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Аналитики сообщают, что чаще всего украинцы регистрируют аналог украинского ООО – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 656 или 95% всех украинских бизнесов в Польше.

Также заметно возросло и количество благотворительных организаций, учредивших украинцы в Польше: с 2022 года украинцы создали 486 фондов, что в 4 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Где больше всего

По данным "Опендатабот", больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) - 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) - 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) - 3 01.

Большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше, это малый бизнес. Почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых. Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых.

"В общей сложности более 7,34 млрд злотых составляет капитал всех украинских компаний в польском реестре. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабной", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что хотя 45% компаний было создано после начала войны, их общий капитал в 12 раз меньше, чем у «довоенного» украинского бизнеса в Польше.

Кроме того, в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых ($414 млн) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и прибыль юрлиц.

По данным Управления по делам иностранцев Польши, на конец февраля 2025 года в стране находится 1,55 миллиона граждан Украины, 993 тыс. украинцев пользуются временной защитой в Польше

Польская бизнес-среда охотно принимает в свои ряды украинцев, однако диктует собственные условия рынка. Одна и та же деятельность может быть прибыльной у нас и "прогореть" в соседней стране. Какие ниши перспективны и в чем их особенность на польском рынке, читайте в материале Delo.ua.