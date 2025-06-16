Все больше украинцев в Польше не чувствуют себя "своими": только 13% хотят остаться навсегда

Украинцев, твердо намеренных строить жизнь в Польше, осталось всего 13,2%, тогда как в прошлом году планировали остаться там навсегда 19%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Аналитический центр Gremi Personal, который в мае-июне 2025 года провел масштабный социологический опрос мигрантов в семи крупнейших городах Польши – Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познани, Лодзи и Щецине.

Почти каждый второй участник исследования (45,3%) признался, что находится в состоянии неопределенности – и не уверен, останется ли в Польше надолго. Для сравнения, в прошлом году такие сомнения имели 43% респондентов.

Как говорит главный операционный директор Gremi Personal Дамиан Гузман, несмотря на то, что более 80% украинцев работают стабильно и имеют все необходимое для жизни, только 11% считают себя полностью интегрированными. Еще треть беженцев называют себя "наполовину своими" .

"Несмотря на формальную интеграцию — работу, жилье и детей в школе — многие украинцы не чувствуют себя частью польского общества. И, соответственно, рассматривают возвращение домой как реальную опцию. И это не о языке или документах. Это об эмоциях, принятии, ощущении, что ты здесь свой. А этого именно не хватает", — объясняет он.

Важно, что причинами такого отчуждения чаще всего называют не бытовые трудности, а социальные факторы. В частности, 69% опрошенных сталкивались с отрицательным или пристрастным отношением к себе, а половина почти не общается с поляками вне работы.

В отдельных ответах респонденты упоминали, что ситуация ухудшилась во время избирательных кампаний и периодов экономической нестабильности, когда именно мигранты становились "удобными виновными" за очереди врачей, более низкие зарплаты или социальную нагрузку.

Исследование показало: 17,9% украинцев хотят вернуться домой, как только это станет безопасно. Еще 10,4% планируют оставаться в Польше всего несколько лет, воспринимая ее как временное убежище. Еще 13,2% готовы остаться навсегда, но только если появится стабильность.

Для 30,7% респондентов ключевым мотивом в решении возвращения есть уверенность в завтрашнем дне. Для 23,6% это возможность быть рядом с семьей. Для 15,1% – привычное окружение. Лишь 10% назвали определяющим фактором наличие хорошей работы.

"Это серьезный сигнал для обеих стран. Для Польши – чтобы пересмотреть интеграционную политику, потому что украинцы – это не просто временная рабочая сила, это огромный человеческий потенциал. Для Украины – это шанс. Люди не потеряли связь с родиной. Они готовы возвращаться, если будет безопасность, стабильность и четкий сигнал, что они нужны", – подчеркивает.

Напомним, что количество украинцев в польской системе социального страхования (ZUS) снизилось. По состоянию на конец февраля 2025 там было зарегистрировано 781,8 тыс. граждан Украины на 2,9 тыс. меньше, чем в январе этого года.