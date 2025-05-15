Инвестиции из Польши в Украину снизились на 10%, до $172 млн

В 2024 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Польши в Украину составил $172,5 млн – это на 10% меньше, чем в 2023 году, когда показатель достиг $191,6 млн. Для сравнения, в 2022 году инвестиции из Польши составили только $97 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

В целом за 2022-2024 годы Польша инвестировала в Украину более $460 млн.

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что объем прямых иностранных инвестиций из Польши в Украину сократился, прежде всего, из-за снижения доходов, полученных иностранными инвесторами в Украине.

"Подавляющая часть ПИИ из Польши – это реинвестированные доходы, то есть заработанные в Украине средства компаний польских владельцев, которые эти компании снова инвестировали в свое развитие", – объясняет эксперт.

Кроме того, Паращий обращает внимание, что сокращение инвестиций может быть связано и с постепенным ослаблением валютных ограничений. В частности, это касается трансграничных переводов и вывода дивидендов, что открывает для инвесторов новые возможности, но одновременно изменяет структуру финансовых потоков.

По его словам, за последние девять лет объемы таких реинвестиций колебались в пределах 100–200 млн долларов в год. Высокого уровня они достигли в 2021 году, когда ПИИ из Польши составили $228 млн.

"Вероятно, в ближайшие годы объемы инвестиций будут оставаться в этом диапазоне", – прогнозирует Паращий.

Восстановление Украины требует не только кредитов, но и кадров

В апреле 2024 года польское правительство утвердило специальную программу поддержки бизнеса, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Речь идет об инициативе "Кредит для участия в восстановлении Украины " с бюджетом 250 млн злотых (около $67,5 млн).

Программа предусматривает льготное кредитование под 2% годовых сроком до 12 лет для польских компаний, реализующих проекты в сферах логистики, строительства, снабжения товаров и услуг в Украине.

Схожие механизмы уже внедрены во Франции. В частности, государство из-за страховой компании Bpifrance Assurance Export покрывает до 95% инвестиционных рисков для компаний, готовых работать в Украине до завершения боевых действий. Кроме того, создано несколько инвестиционных фондов на сотни миллионов евро, ориентированных на критическую инфраструктуру, энергетику, водоснабжение и здравоохранение.

Основатель международной компании по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко отмечает, что подобные программы хотя и важны, однако не обеспечивают создание новых рабочих мест и налоговых поступлений непосредственно в Украине.

"Чтобы международный бизнес не только поставлял ресурсы, но и создавал производства и развертывал деятельность в Украине, нужен другой уровень открытости. Это – защита прав инвесторов, стабильная налоговая политика и урегулированная миграция кадров, а именно создание условий для легальной, эффективной и быстрой интеграции иностранных работников в процессы восстановления", – подчеркнул он.

Кириченко подчеркивает, что Украина уже сталкивается с острым кадровым голодом, поэтому развитие профессионального аутсорсинга, упрощение процедуры привлечения иностранных работников и поддержка мобильности кадров – это не просто вспомогательные решения, а необходимая часть стратегии восстановления страны.

В Украине уже начат диалог по либерализации трудового законодательства, что позволит международным компаниям быстрее формировать локальные команды и запускать проекты непосредственно на местах.

Напомним, что общие прямые иностранные инвестиции в Украину за 11 месяцев 2024 составили $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.