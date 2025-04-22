Японская компания откроет представительство в Украине: будут предоставлять технику для восстановления

Японская компания Denzai, являющаяся одной из крупнейших компаний в Азии, предоставляющая услуги по эксплуатации трудноподъемного и габаритного оборудования, завершает подготовку к открытию представительства в Украине и готова предоставить технику для нужд восстановления.

Об этом сообщает Агентство обновления Украины.

Глава ведомства Сергей Сухомлин встретился с президентом и генеральным директором Denzai Коки Уэмора.

Сейчас одна из государственных компаний Украины уже начала процесс привлечения Японского агентства международного сотрудничества (JICA) для закупки у Denzai подержанных гусеничных кранов п/п 350 тонн. Это позволит сэкономить время, потому что производство только одного такого крана необходимо ожидать около года.

"Ключевыми направлениями работы Агентства восстановления является восстановление жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в общинах и регионах, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Не меньшее внимание уделяется реализации проектов для обеспечения стабильности энергетической системы Украины. Сотрудничество с Denzai поможет оптимизировать время и усилия, подчеркивающие поддержку". Сухомлин.

В свою очередь Коки Уэмора рассказал об опыте компании в реализации проектов высокой сложности инженерных условий в разных странах мира. Также директор компании отметил, что Denzai готова предоставлять услуги для Украины и выразил намерения по поводу готовности сотрудничать в ближайшем будущем с учетом особенностей запроса от украинской стороны.

О Denzai

Denzai – японская компания, предоставляющая услуги по эксплуатации тяжелоподъемного и габаритного оборудования. Компания имеет 26 локаций в Японии и офисы в 11 странах мира.

Штат насчитывает 1200 сотрудников. В арсенале компании около 530 единиц кранов, включая гусеничный кран грузоподъемностью 2500 тонн.

В настоящее время компания завершает подготовку к открытию представительства в Украине.

Напомним, Украина и Япония заключили грантовое соглашение на $58 млн для запуска четвертой фазы Программы экстренного восстановления.

Средства будут направлены на оказание критически важной помощи по нескольким направлениям. В частности, речь идет о: