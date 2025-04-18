Япония предоставит $3 млрд кредита Украине под замороженные активы РФ

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщает Правительственный портал.

Помощь в пределах G7

Финансирование станет частью глобального пакета поддержки в размере $50 млрд, а погашение кредита будет происходить за счет будущих доходов от замороженных российских суверенных активов.

В целом за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.