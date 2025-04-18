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Япония предоставит $3 млрд кредита Украине под замороженные активы РФ
Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщает Правительственный портал.
Помощь в пределах G7
Финансирование станет частью глобального пакета поддержки в размере $50 млрд, а погашение кредита будет происходить за счет будущих доходов от замороженных российских суверенных активов.
В целом за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.
О механизме ERA
Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.