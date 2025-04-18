Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Япония предоставит $3 млрд кредита Украине под замороженные активы РФ

кредит, активы
Япония кредитует Украину на $3 млрд. / Freepik

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщает Правительственный портал.

Помощь в пределах G7

Финансирование станет частью глобального пакета поддержки в размере $50 млрд, а погашение кредита будет происходить за счет будущих доходов от замороженных российских суверенных активов.

В целом за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.

Фото 2 — Япония предоставит $3 млрд кредита Украине под замороженные активы РФ

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.

Автор:
Ольга Опенько