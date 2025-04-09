Украина и Япония подписали грантовое соглашение на $58 млн для восстановления

Украина и Япония заключили грантовое соглашение на $58 млн для запуска четвертой фазы Программы экстренного восстановления. Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Офиса JICA в Украине Хидеки Мацунага.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Что известно о соглашении

Программу Министерство развития общин и территорий реализует в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

В течение трех предыдущих фаз было обеспечено оперативное реагирование на потребности в энергетике, транспорте, агросекторе, медицине, образовании, сфере обращения с отходами от разрушений, водоснабжении и водоотведении, а также в гуманитарном разминировании. Кроме того, общины получали оборудование для коммунальных учреждений.

С подписанием нового грантового соглашения сотрудничество продолжается – на реализацию четвертой фазы Программы предусмотрено финансирование в размере 58 миллионов долларов.

Начинается, что с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму 12 миллиардов долларов .

В Министерстве развития общин и территорий реализовано совместные с JICA проекты на сумму около 700 миллионов долларов. Среди них — три фазы Программы экстренного восстановления, а также технический проект "Проект экстренного восстановления и реконструкции".

Новые средства, привлеченные в рамках Программы экстренного восстановления, будут направлены на оказание критически важной помощи по нескольким направлениям. В частности, речь идет о:

гуманитарное разминирование;

поддержку энергетического сектора;

улучшение систем водоснабжения;

восстановление инфраструктурных объектов

Напомним, Кабмин одобрил подписание грантового соглашения, которое позволит начать четвертую фазу Программы экстренного восстановления. На четвертую фазу Япония выделила 60 млн. долларов.