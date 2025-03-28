Правительство одобрило начало реализации новой фазы Программы экстренного восстановления

Кабмин одобрил подписание грантового соглашения, которое позволит начать четвертую фазу Программы экстренного восстановления. Проект Министерство развития общин и территорий внедряет вместе с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). На четвертую фазу Япония выделила 60 млн. долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первое соглашение было подписано еще в марте 2023 года. С этого времени уже реализовано три фазы программы. На 4 фазу выделен грант в размере 8,8 миллиарда японских иен, что составляет около 60 миллионов долларов. В рамках четвертой фазы будет воплощено 6 субпроектов, направленных на:

поддержку гуманитарного разминирования;

обслуживание энергетической инфраструктуры;

восстановление систем водоснабжения;

поддержку проектов общественного здоровья и безопасности;

предоставление образовательных услуг;

улучшение общественной инфраструктуры регионов.

Ответственным за координацию выполнения грантового соглашения определено Минразвития.

Напомним, Министерство цифровой трансформации планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества. Внимание будет сосредоточено на дронах оперативной глубины, в частности аналогах "Ланцета", роях дронов и интеграции искусственного интеллекта.