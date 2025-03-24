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Минцифры запускает грантовую программу для производителей взрывчатых веществ
Министерство цифровой трансформации планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Мы-Украина".
"Мы продолжаем финансировать грантовые программы, касающиеся ракет. Это приоритет в этом году. Также планируем запустить грантовую программу отдельно для заводов, производящих взрывчатые вещества", — отметил министр.
По словам Федорова, в настоящее время приоритетом Минцифры является финансирование грантовых программ, связанных с производством ракет. В то же время, министерство сосредотачивает внимание на дронах оперативной глубины, в частности аналогах "Ланцета", роях дронов и интеграции искусственного интеллекта.
Также идет развитие наземных платформ, обеспечивающих логистику и подвоз боеприпасов для украинских военных.
Глава Минцифры отметил, что в Украине активно развивается направление радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Технологии в этой сфере обновляются каждые три месяца и правительство пытается оперативно реагировать на изменения.
Федоров подтвердил, что уже сегодня в Украине действует, по меньшей мере, 40 частных компаний, занимающихся производством боеприпасов и взрывчатых веществ, а их количество продолжает расти. Запуск грантовой программы позволит этим предприятиям получить безвозвратные гранты и масштабировать производство.
Кроме того, министр сообщил о разработке нового проекта " Дія.Invest ". Его целью является создание венчурного фонда для инвестирования в украинские стартапы. Для этого в 2024 году планируется принять соответствующий законопроект.
Напомним, в прошлом году Минцифры анонсировало запуск новой безвозмездной образовательно-грантовой программы "Experiment 1.01" для начинающих предпринимателей. Программа ориентирована на тех, кто открыл собственное дело после 2022 или планирует запустить стартап.