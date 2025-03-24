Минцифры запускает грантовую программу для производителей взрывчатых веществ

Министерство цифровой трансформации планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Мы-Украина".

"Мы продолжаем финансировать грантовые программы, касающиеся ракет. Это приоритет в этом году. Также планируем запустить грантовую программу отдельно для заводов, производящих взрывчатые вещества", — отметил министр.

По словам Федорова, в настоящее время приоритетом Минцифры является финансирование грантовых программ, связанных с производством ракет. В то же время, министерство сосредотачивает внимание на дронах оперативной глубины, в частности аналогах "Ланцета", роях дронов и интеграции искусственного интеллекта.

Также идет развитие наземных платформ, обеспечивающих логистику и подвоз боеприпасов для украинских военных.

Глава Минцифры отметил, что в Украине активно развивается направление радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Технологии в этой сфере обновляются каждые три месяца и правительство пытается оперативно реагировать на изменения.

Федоров подтвердил, что уже сегодня в Украине действует, по меньшей мере, 40 частных компаний, занимающихся производством боеприпасов и взрывчатых веществ, а их количество продолжает расти. Запуск грантовой программы позволит этим предприятиям получить безвозвратные гранты и масштабировать производство.

Кроме того, министр сообщил о разработке нового проекта " Дія.Invest ". Его целью является создание венчурного фонда для инвестирования в украинские стартапы. Для этого в 2024 году планируется принять соответствующий законопроект.

Напомним, в прошлом году Минцифры анонсировало запуск новой безвозмездной образовательно-грантовой программы "Experiment 1.01" для начинающих предпринимателей. Программа ориентирована на тех, кто открыл собственное дело после 2022 или планирует запустить стартап.