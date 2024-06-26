Минцифры запускает образовательно-грантовую программу для предпринимателей с призовым фондом $25 тысяч

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск новой безвозмездной образовательно-грантовой программы "Experiment 1.01" для начинающих предпринимателей. Программа ориентирована на тех, кто открыл собственное дело после 2022 или планирует запустить стартап.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Программа курса включает темы построения команды, поиска грантов и инвестиций, использования ИИ для генерации идей, основы бухгалтерии и налогообложения, а также работу в кризисных ситуациях.

Кураторами и лекторами курса станут Александр Трегуб и Александр Иванов, соучредители Projector Institute.

Во время обучения они расскажут как построить взаимодействие внутри команды, где искать гранты и инвестиции, главное об учете, бухгалтерии и уплате налогов, а также – как работать в кризисных ситуациях.

Что получат победители

По результатам обучения 20 участников вместе с менторами создадут бизнес-проекты, а пятеро победителей получат гранты по $5 тысяч на развитие собственного дела.

Обучение продлится с 18 июля по 29 августа 2024 года в онлайн-формате.

Для участия необходимо подать заявку до 14 июля 2024г.

"Experiment 1.01" реализуется Projector Institute и Projector Foundation при поддержке Western NIS Enterprise Fund и содействия Министерства цифровой трансформации, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Действие.Бизнес.

Напомним, что недавно Министерство цифровой трансформации Украины открыло 20 грантовых мест на магистерскую программу "Микро- и наноэлектроника" вместе с Киевской школой экономики (KSE) и Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich), чтобы усилить инженерную отрасль новыми специалистами.

По результатам первых двух Pitch day в рамках Грантовой программы Фонда развития инноваций при поддержке Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) в поддержку украинских проектов было выделено 500 тысяч долларов.