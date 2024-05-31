13 украинских стартапов получили $500 000 грантов в рамках обновленной программы

По результатам первых двух Pitch day в рамках Грантовой программы Фонда развития инноваций при поддержке Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) в поддержку украинских проектов было выделено 500 тысяч долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинского фонда стартапов.

Отмечается, что 26 февраля 2024 года Украинский фонд стартапов вместе с WNISEF объявили о перезапуске флагманской программы Фонда. Инициатива направлена на активное развитие инноваций, экономическое усиление страны и повышение глобальной конкурентоспособности украинских проектов. В рамках программы планируется выделить общую сумму 2,5 миллиона долларов в поддержку перспективных украинских компаний на стадиях pre-seed и seed.

Инфографика: Украинский фонд стартапов

Кто стал победителем первого Pitch day

17 мая 2024 года состоялся первый Pitch day для проектов на стадии seed в рамках грантовой программы. Побороться за гранты пришлось 15 проектам, которые по результатам экспертной оценки получили самые высокие баллы.

Победителями стали 7 проектов:

Инфографика: Минцифры

1. Nanit Robot (Дрон Мастер) – это образовательное решение, состоящее из видеоматериалов для самостоятельного обучения и электронного набора, предназначенного для наиболее эффективного обучения основам электроники, автоматизации и программирования на микроконтроллере Nanit, вобравшем лучшие качества ARDUINO и ESP.

2. Input Soft – предоставляет веб-решения для управления технологическими процессами в аэропортах, авиакомпаниях и компаниях по наземному обслуживанию, решения помогают оптимизировать ресурсы, снизить затраты, а также собирать и анализировать данные об операциях по наземному обслуживанию.

3. Knopka – это современная система, которая цифровизирует операционные процессы в больницах. Благодаря этой системе приемные отделения имеют возможность оперативно вызвать врачей для оказания неотложной помощи пациентам, контролировать время предоставления такой помощи, соблюдая мировые стандарты оказания помощи, которая составляет 5 минут.

4. Uspacy – это онлайн-сервис, единственное цифровое рабочее пространство для организации ежедневных процессов компаний малого и среднего бизнеса. Это коммуникация, совместная работа и продажи (CRM). Всё в одном.

5. The Great Catalog – это маркетплейс, объединяющий все 3D и BIM-модели для архитекторов и дизайнеров в одном месте. На сайте архитектор-дизайнер может найти 3D модель и использовать ее в проекте. Он может вставить 3D-модель как в визуализацию, так и в чертеж, получить спецификацию закупаемых объектов и знать, где купить именно тот продукт, который был в проекте. Системы поиска и рекомендаций ИИ делают работу дизайнеров более эффективной.

6. Melt Water Club – самая современная в мире технология и устройства очистки воды для дома и бизнеса, реализуемая с помощью экологической и эффективной криотехнологии.

7. Formsniper – это SaaS, автоматизирующий заполнение регистрационных/налоговых форм и других документов.

По словам инвестиционного аналитика в Horizon Capital Андрея Бродецкого, победители первого pitch дня – очень разные команды. Много B2B SaaS, роботы, clean tech. Среди участников жюри были оживленные обсуждения, некоторые команды набрали очень близкое количество баллов.

"В конце концов семь команд получат по $50K - это довольно немаленькое вливание в экосистему, учитывая, что значительная часть этого капитала будет потрачена здесь же, в Украине. Будем надеяться, что все победители выжмут из этого чека максимум, смогут достичь запланированных майлстоунов, и в следующий раз мы услышим о них уже в анонсах о новых раундах", - говорится в его сообщении.

Кто стал победителем второго Pitch day

24 мая состоялся второй Pitch day, но уже для проектов на стадии pre seed. Правила не изменились – 15 команд с самыми высокими рейтингами боролись за грант в размере 25 000 долларов. В этот раз победу одержали 6 команд:

Инфографика: Минцифры

1. Humancreed – это технологический социальный лифт, платформа поддержки одаренных детей из уязвимых групп через целевые стипендии, обеспечивающие им доступ к качественному образованию и развитию талантов. Строят сообщество спонсоров, инфлюэнсеров и партнеров в единой миссии – создании возможностей для каждого ребенка реализовать свой потенциал, стимулируя социальные изменения и восстановление демографического развития в Украине и мире.

2. Genery – экосистема поиска и создания референсов для креаторов и профессионалов киноиндустрии.

3. Interview.top – WEB-платформа для проведения технических собеседований в IT по требованию. Проект помогает компаниям нанять лучших кандидатов быстрее и с меньшими затратами, а кандидатам провести аудит их технических знаний и навыков.

4. CheckEye – скрининговая платформа на основе искусственного интеллекта, совершающая революцию в выявлении хронических заболеваний и предупреждении осложнений.

5. Лаборатория функционального текстиля – химическая лаборатория для работы с полимерами, целью которой является создание в Украине огнеупорного волокна (холста и одежды) для защиты людей, выполняющих самую опасную работу в мире.

6. Playmanity – это игровая платформа, позволяющая игрокам бесплатно играть в платные игры путем просмотра рекламы. Главная цель – борьба с пиратством в области гейминга, которое вредит как индустрии, так и разработчикам. С помощью платформы игроки получают доступ к широкому ассортименту игр бесплатно, просто просматривая рекламу.

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Напомним, на днях в Таллинне прошла технологическая конференция Latitude59, собравшая более 3500 участников, среди которых было более 900 стартапов из 63 стран мира. Украинскую ИТ-экосистему представляла делегация из 7 инновационных проектов.

Компания Google объявила о запуске второго этапа своего Фонда поддержки для стартапов в Украине. Отобранные участники получат денежные гранты в размере 100 тысяч долларов и менторскую помощь от экспертов Google и кредиты Google Cloud до 350 тысяч долларов.

Также следует добавить, что во время саммита Diia in Zurich вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, директор Всемирного экономического форума Мирек Душек и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях подписали меморандум об открытии Global Government Technology Centre Kyiv. Новый центр станет единственной платформой сотрудничества между государственным и частным секторами, что будет способствовать развитию цифровых технологий и инноваций.