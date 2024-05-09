В Минцифре определили отечественные стартапы, которые представят Украину на London Tech Week 2024

На выставке инноваций London Tech Week 2024, которая пройдет в Лондоне с 10 по 14 июня, Украину представит национальная делегация из 8 компаний и стартапов, выбранных по результатам отбора.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Презентуем украинскую стартап-экосистему в Британии. 8 национальных разработок поедут на London Tech Week 2024", - заявили в министерстве.

Согласно сообщению прессслужбы, это самая большая в Европе выставка инноваций, ставшая культовым местом для встречи технологических лидеров. Ежегодно на мероприятии собирается более 20 тысяч человек - представители стартапов из десятков стран мира, инвесторы, лидеры мнений и предприниматели.

"Поэтому участие украинских компаний – крутая возможность привлечь внимание к Украине и привлечь инвестиции, которые усилят экономику страны", - рассказали в Минцифре.

В 2024 году конференция состоится с 10 по 14 июня в Лондоне.

Украину представит национальная делегация из 8 компаний и стартапов, выбранных по результатам отбора.

"Кто вошел в состав украинской делегации? Смотрите в галерее. Желаем стартапам достойно представить Украину и подтвердить статус ИТ-нации", - говорится в сообщении Минцифры.

Также сообщается, что украинская делегация на London Tech Week 2024 организована Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов и Techosystem при поддержке Seeds of Bravery и UK-Ukraine TechBridge. Генеральный партнер - Sigma Software Group.

Google при содействии Министерства цифровой трансформации Украины объявила об открытии дополнительного Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере 10 миллионов долларов.

Ранее Google уже предоставил 58 украинских стартапам $5 миллионов в виде грантов и технической поддержки. Новая инициатива расширяет помощь местным инновационным компаниям по усилению цифровой экономики Украины.

Также напомним, что Google продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путём реализации разнообразных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность аккаунтов.

О выставке London Tech Week

London Tech Week ежегодно становится масштабной площадкой для встречи новаторов, инвесторов и лидеров в области технологий, использующих инновации для решения глобальных проблем бизнеса и общества.

Это уникальное место, где технологическая экосистема пересекается с инвестициями, инновациями и талантами. Более 60 000 участников из более чем 90 стран приезжают в Лондон, чтобы узнать, какие новые возможности открывают перед ними новейшие разработки.