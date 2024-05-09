Из Украины выезжают стартапы – 60% планируют переехать в Польшу

Почти 60% стартапов, желающих уехать из Украины, планируют переехать в Польшу. Польские власти не мешают этому процессу, ведь такие проекты развивают местный рынок и создают новые рабочие места.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, пишет "Экономическая правда".

Согласно исследованию польского правительства, около 50% стартапов, покинувших Украину и переехавших в Польшу, хотят вернуться.

В то же время, почти 60% стартапов, которые хотят выехать из Украины, планируют релоцироваться именно в Польшу.

ИТ-сектор Польши становится сильнее

По словам Гавковского, многие украинские разработчики находят работу в польских стартапах, что способствует развитию последних и положительно влияет на экономику Польши. Сотрудничество специалистов создает синергию, что делает ИТ-сектор Польши более сильным.

В Польше много стартапов, основанных украинцами или релокированных из Украины, и такой бизнес создает экосистему, которая дает толчок польской экономике.

Правительство Польши не мешает этому процессу, так как такие проекты развивают местный рынок и создают новые рабочие места.

Как отметил Гавковский, у украинцев, которые хотят начать собственное дело, есть такие же возможности, как и поляки: они могут предоставляться на любое финансирование, как и местные специалисты.

Каждый десятый бизнес в Польше открыл украинец

По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. Такую статистику сообщили в консультационном центре "Дія.Бизнес" в Варшаве.

В 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых индивидуальных компаний. В то же время на протяжении 2022-2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный скачок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра составила около 1 700 предприятий в месяц.

Ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.

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