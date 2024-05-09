З України виїжджають стартапи – 60% планують переїхати в Польщу

Майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі. Польська влада не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють нові робочі місця.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, пише "Економічна правда".

Згідно з дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і переїхали до Польщі, хочуть повернутися.

Водночас майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.

ІТ-сектор Польщі стає сильнішим

За словами Гавковського, багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх і позитивно впливає на економіку Польщі. Співпраця фахівців створює синергію, що робить ІТ-сектор Польщі сильнішим.

У Польщі є багато стартапів, заснованих українцями чи релокованих з України, і такий бізнес створює екосистему, яка дає поштовх польській економіці.

Уряд Польщі не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють нові робочі місця.

Як зауважив Гавковський, українці, які хочуть почати власну справу, мають такі самі можливості, як і поляки: вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.

Кожен десятий бізнес у Польщі відкрив українець

За підсумками 2023 року, кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Таку статистику повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві.

У 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. Водночас протягом 2022-2023 років наші співгромадяни зареєстрували у Польщі 48 464 ФОПи.

До початку повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому 200 нових бізнесів на місяць. Значний скачок відбувся вже навесні 2022 року, коли ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств на місяць.

Раніше були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

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