У Мінцифри визначили вітчизняні стартапи, які представлять Україну на London Tech Week 2024

На виставці іновацій London Tech Week 2024, яка пройде у Лондоні з 10 по 14 червня, Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Презентуємо українську стартап-екосистему у Британії. 8 національних розробок поїдуть на London Tech Week 2024", - заявили у міністерстві.

Згідно з повідомленням пресслужби, це найбільша в Європі виставка інновацій, що стала культовим місцем для зустрічі технологічних лідерів. Щороку на заході збирається понад 20 тисяч людей — представники стартапів з десятків країн світу, інвестори, лідери думок та підприємці.

"Тому участь українських компаній — крута можливість привернути увагу до України і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни", - розповіли в Мінцифри.

Зазначається, що у 2024 році конференція відбудеться з 10 до 14 червня в Лондоні.

Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Хто увійшов до складу української делегації? Дивіться в галереї. Бажаємо стартапам гідно представити Україну та підтвердити статус ІТ-нації", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Також повідомляється, що українська делегація на London Tech Week 2024 організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та Techosystem за підтримки Seeds of Bravery та UK-Ukraine TechBridge. Генеральний партнер — Sigma Software Group.

Додамо, що Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.

Раніше Google вже надав 58 українським стартапам $5 мільйонів у вигляді грантів та технічної підтримки. Нова ініціатива розширює допомогу місцевим інноваційним компаніям для посилення цифрової економіки України.

Також нагадаємо, що Google продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

Про виставку London Tech Week

London Tech Week щороку стає масштабним майданчиком для зустрічі новаторів, інвесторів та лідерів у сфері технологій, які використовують інновації для вирішення глобальних викликів бізнесу та суспільства.

Це унікальне місце, де технологічна екосистема перетинається з інвестиціями, інноваціями та талантами. Більше 60 000 учасників з-понад 90 країн приїжджають до Лондону, аби дізнатися, які нові можливості відкривають перед ними новітні розробки.