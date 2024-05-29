В Киеве откроют второй в мире GovTech-центр

Во время саммита Diia in Zurich вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, директор Всемирного экономического форума Мирек Душек и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях подписали меморандум об открытии Global Government Technology Centre Kyiv.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Новый центр станет единственной платформой сотрудничества между государственным и частным секторами, что будет способствовать развитию цифровых технологий и инноваций.

Он объединит ученых, бизнесменов, технологические компании, государственный сектор и глобальные сообщества в сфере правительственных технологий. Администрировать центр и обеспечивать работу будет Фонд Восточная Европа.

"В 2019 году в Украине не было Действия, цифровых документов и скорейшего открытия бизнеса в мире. Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии", – рассказал глава министерства Михаил Федоров.

Центр будет участвовать в работе Всемирного экономического форума - украинские стартапы и инноваторы будут обмениваться лучшими GovTech-практиками и цифровым опытом с иностранными партнерами, разрабатывать совместные проекты и ускорять цифровые реформы.

"Фактически Всемирный экономический форум станет платформой для продвижения украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, а это означает больше общих проектов с партнерами и поддержку бренда Украины", - отмечает Федоров.

Кроме того, проекты нового центра будут сосредоточены на подготовке лидеров нового поколения в сфере цифровых реформ, для чего и дальше будет развиваться CDTO Campus.

Напомним, в мае 2023 года во время Digital Transformation Summit в Брюсселе было объявлено о начале работы GovTech-инкубаторе Европейского Союза Govtech4all, в который вошли 14 стран и 21 организация-партнер.

Среди них Минцифра и Украинский фонд стартапов. Украина – единственная страна – не член ЕС, которая вошла в инкубатор. 17 января 2024 в Давосе было анонсировано открытие в Киеве GovTech-центра.