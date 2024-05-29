У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр

Під час саміту Diia in Zurich віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що новий центр стане єдиною платформою співпраці між державним і приватним секторами, що сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій.

Він об'єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, державний сектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. Адмініструвати центр та забезпечувати його роботу буде Фонд Східна Європа.

"У 2019 році в Україні не було Дії, цифрових документів і найшвидшого відкриття бізнесу у світі. Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині", - розповів очільник міністерства Михайло Федоров.

Центр братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму - українські стартапи та інноватори обмінюватимуться найкращими GovTech-практиками та цифровим досвідом з іноземними партнерами, розроблятимуть спільні проєкти та прискорюватимуть цифрові реформи.

"Фактично Всесвітній економічний форум стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, а це означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України", - зазначає Федоров.

Крім того, проєкти нового центру будуть зосереджені на підготовці лідерів нового покоління у сфері цифрових реформ, для чого й надалі розвиватиметься CDTO Campus.

Нагадаємо, у травні 2023 року під час Digital Transformation Summit у Брюсселі було оголошено про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер.

Серед них — Мінцифра та Український фонд стартапів. Україна — єдина країна — не член ЄС, яка ввійшла до інкубатору. 17 січня 2024 року у Давосі було анонсовано відкриття у Києві GovTech-центру.