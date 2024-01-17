У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр: чим він займатиметься

Організатори Всесвітнього економічного форуму у Давосі і голова Мінцифри Михайло Федоров підписали угоду про відкриття у Києві GovTech-центру. Ця платформа повинна буде об’єднати науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Як йдеться у пресрелізі, про відкриття центру на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовилися Михайло Федоров, Президент Всесвітнього економічного форуму Бьорге Бренде та керівний директор форуму Джеремі Юргенс.

Зазначається, що GovTech-центр сприятиме цифровізації державного сектору, допомагатиме впроваджувати інновації та розвивати електронне врядування.

"GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні", - повідомив Михайло Федоров.

Разом з тим, в Давосі оголосили про відкриття першого такого центру в Берліні. Таким чином, Україна стане другою державою у світі з таким центром, оскільки її досвід у цифровізації державного сектору є унікальним та важливим для всього світу.

У Мінцифра відзначили, що міжнародні партнери високо оцінюють прогрес України у GovTech, тому необхідно продовжувати розвиток, щоб співпрацювати зі світом.

За словами Михайла Федорова, поступово Україна стає глобальним лідером цифрової трансформації урядів і держав.

Нагадаємо, у травні 2023 року під час Digital Transformation Summit у Брюсселі було оголошено про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них — Мінцифра та Український фонд стартапів. Україна — єдина країна — не член ЄС, яка ввійшла до інкубатору.

За словами Михайла Федорова, одна із цілей Govtech4all — підвищити ефективність державних процесів завдяки цифровізації.

Додамо, що на Digital Transformation Summit Федоров представив результати цифрової трансформації України, розповів про філософію "Дії", запуск електронних сервісів та зміну технологічної культури всередині держави.