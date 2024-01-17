В Киеве откроют второй в мире GovTech-центр: чем он будет заниматься

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе и глава Минцифры Михаил Федоров подписали соглашение об открытии в Киеве GovTech-центра. Эта платформа должна объединить ученых, бизнесменов, технологические компании, госсектор, а также глобальные сообщества в сфере правительственных технологий.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Как говорится в пресс-релизе, об открытии центра на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорились Михаил Федоров, Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде и управляющий директор форума Джереми Юргенс.

Отмечается, что GovTech-центр будет способствовать цифровизации государственного сектора, помогать внедрять инновации и развивать электронное управление.

"GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков. Благодаря центру украинские стартаперы и инноваторы могут обмениваться опытом с иностранными партнерами и ускорять цифровые реформы в Украине", - сообщил Михаил Федоров.

Вместе с тем в Давосе объявили об открытии первого такого центра в Берлине. Таким образом, Украина станет вторым государством в мире с таким центром, поскольку ее опыт в цифровизации государственного сектора уникален и важен для всего мира.

В Минцифре отметили, что международные партнеры высоко оценивают прогресс Украины в GovTech, поэтому необходимо продолжать развитие, чтобы сотрудничать с миром.

По словам Михаила Федорова, постепенно Украина становится глобальным лидером в цифровой трансформации правительств и государств.

Напомним, в мае 2023 года во время Digital Transformation Summit в Брюсселе было объявлено о начале работы GovTech-инкубаторе Европейского Союза Govtech4all, в который вошли 14 стран и 21 организация-партнер. Среди них Минцифра и Украинский фонд стартапов. Украина – единственная страна – не член ЕС, которая вошла в инкубатор.

По словам Михаила Федорова, одна из целей Govtech4all – повысить эффективность государственных процессов благодаря цифровизации.

Добавим, что на Digital Transformation Summit Федоров представил результаты цифровой трансформации Украины, рассказал о философии "Дії", запуске электронных сервисов и изменении технологической культуры внутри государства.