Украина вошла в объединение Евросоюза Govtech4all

В ходе Digital Transformation Summit в Брюсселе объявили о начале работы GovTech-инкубаторе Европейского Союза Govtech4all, в который вошли 14 стран и 21 организация-партнер. Украина – единственная страна – не член ЕС, которая вошла в инкубатор.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, одна из целей Govtech4all – повысить эффективность государственных процессов благодаря цифровизации.

"То есть имеем общую цель - создавать больше цифровых продуктов, чтобы граждане получали удобные и человечные госуслуги без очередей и бюрократии. На первом этапе разработают три пилотных проекта, которые планируют реализовать в течение 2023-2025 годов. На них предоставляют 6 миллионов евро", - отметил Федоров.

Он добавил, что Govtech4all присоединились 14 стран и 21 организация-партнер. Среди них Минцифра и Украинский фонд стартапов. Также Украина – первая страна – не член ЕС, которая стала частью Govtech4all.

Инкубатор govtech-продуктов запустили во время Digital Transformation Summit в Брюсселе, где Федоров представил результаты цифровой трансформации Украины, рассказал о философии "Дії", запуске электронных сервисов и изменении технологической культуры внутри государства.

"Сегодня Украина готова делиться экспертизой с европейскими партнерами, чтобы вместе разрабатывать инновационные решения и добиваться топовых результатов", - подчеркнул Федоров.

Отметим, что команда Министерства цифровой трансформации ведет переговоры по экспорту приложения "Дія" с 10 странами. В настоящее время рассматривается партнерство с Замбией и Колумбией.