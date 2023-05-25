Будет помогать Украине оптимизировать восстановление: Минцифры и Palantir подписали меморандум об усилении сотрудничества

Министерство цифровой трансформации и мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir подписали меморандум об усилении цифрового сотрудничества.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что с Palantir сотрудничает Минобороны США, и уже сейчас Palantir помогает Украине на поле боя.

"Кроме военной помощи, продукты Palantir позволяют документировать военные преступления РФ. Открываем новое направление - Palantir будет помогать Украине оптимизировать восстановление, в частности, оценивать повреждения зданий и инфраструктуры", - сообщил Федоров.

Министр подчеркнул, что качественные и актуальные данные – основа для прозрачности восстановления и эффективного использования средств международных партнеров.

"Сотрудничаем с Palantir по разным направлениям: оборона, восстановление, военные преступления, санкционные списки. Это подтверждает, что Украина — лучший полигон для тестирования технологий. Мощный сигнал для западных партнеров сотрудничать с нами еще больше", - добавил он.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации Украины совместно с одной из крупнейших криптобирж Европы, WhiteBIT, презентовали образовательный проект по криптограмотности и блокчейну.