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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Допомагатиме Україні оптимізувати відбудову: Мінцифри і Palantir підписали меморандум про посилення співпраці

Фото: Михайло Федоров/Telegram.
Фото: Михайло Федоров/Telegram.

Міністерство цифрової трансформації та світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir підписали меморандум про посилення цифрової співпраці. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Він зазначив, що з Palantir співпрацює Міноборони США, і вже зараз Palantir допомагає Україні на полі бою.

"Окрім військової допомоги, продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини РФ. Відкриваємо новий напрям — Palantir допомагатиме Україні оптимізувати відбудову, зокрема оцінювати пошкодження будівель та інфраструктури", - повідомив Федоров.

Міністр наголосив, що якісні й актуальні дані — основа для прозорості відновлення й ефективного використання коштів міжнародних партнерів.

"Співпрацюємо з Palantir у різних напрямах: оборона, відбудова, воєнні злочини, санкційні списки. Це підтверджує, що Україна — найкращий полігон для тестування технологій. Потужний сигнал для західних партнерів співпрацювати з нами ще більше", - додав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України спільно з однією з найбільших криптобірж Європи, WhiteBIT, презентували освітній проєкт із криптограмотності та блокчейну.

Автор:
Ніна Комащенко