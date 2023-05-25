Допомагатиме Україні оптимізувати відбудову: Мінцифри і Palantir підписали меморандум про посилення співпраці

Міністерство цифрової трансформації та світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir підписали меморандум про посилення цифрової співпраці.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що з Palantir співпрацює Міноборони США, і вже зараз Palantir допомагає Україні на полі бою.

"Окрім військової допомоги, продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини РФ. Відкриваємо новий напрям — Palantir допомагатиме Україні оптимізувати відбудову, зокрема оцінювати пошкодження будівель та інфраструктури", - повідомив Федоров.

Міністр наголосив, що якісні й актуальні дані — основа для прозорості відновлення й ефективного використання коштів міжнародних партнерів.

"Співпрацюємо з Palantir у різних напрямах: оборона, відбудова, воєнні злочини, санкційні списки. Це підтверджує, що Україна — найкращий полігон для тестування технологій. Потужний сигнал для західних партнерів співпрацювати з нами ще більше", - додав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України спільно з однією з найбільших криптобірж Європи, WhiteBIT, презентували освітній проєкт із криптограмотності та блокчейну.