Метро в Києві відновило роботу після обстрілу: які ділянки залишаються закритими

У Києві частково відновлено рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену після нічної атаки.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Зокрема, фахівці вже відновили рух поїздів на "зеленій" (Сирецько-Печерській) лінії. Наразі поїзди курсують на ділянках:

"Сирець" — "Видубичі" ;

"Осокорки" — "Червоний хутір" .

Зранку, 27 жовтня, рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро був тимчасово призупинений через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

Обмеження на Південному мості

Водночас рух поїздів метрополітену через Південний міст тимчасово призупинений. У ніч на вівторок під час ворожого обстрілу столиці було пошкоджено інфраструктуру метрополітену саме на цій мостовій переправі.

Зараз на місці пошкодження працюють фахівці та профільні служби підприємства, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та відновити безпечний проїзд.

Станом на вечір вівторка, переважна більшість станцій столичного метрополітену працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок ракетної атаки. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.