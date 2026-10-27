UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Метро в Киеве возобновило работу после обстрела: какие участки остаются закрытыми

метрополитен
В Киеве возобновили движение метро

В Киеве частично возобновлено движение поездов на всех трех линиях метрополитена после ночной атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В частности, специалисты уже возобновили движение поездов на "зеленой" (Сырецко-Печерской) линии. Поезда курсируют на участках:

  • "Сырец" - "Выдубичи" ;
  • "Осокорки" - "Красный хутор" .

Утром, 27 октября, движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро было временно приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

Ограничения на Южном мосту

В то же время движение поездов метрополитена через Южный мост временно приостановлено. В ночь на вторник во время вражеских обстрелов столицыбыла повреждена инфраструктура метрополитена именно на этой мостовой переправе.

Сейчас на месте повреждения работают специалисты и профильные службы предприятия, чтобы ликвидировать последствия атаки и восстановить безопасный проезд.

По состоянию на вечер вторника, большинство станций столичного метрополитена работает в обычном режиме.

Напомним, ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве, который получил повреждения в результате ракетной атаки. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности