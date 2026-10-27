Метро в Киеве возобновило работу после обстрела: какие участки остаются закрытыми

В Киеве частично возобновлено движение поездов на всех трех линиях метрополитена после ночной атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В частности, специалисты уже возобновили движение поездов на "зеленой" (Сырецко-Печерской) линии. Поезда курсируют на участках:

"Сырец" - "Выдубичи" ;

"Осокорки" - "Красный хутор" .

Утром, 27 октября, движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро было временно приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

Ограничения на Южном мосту

В то же время движение поездов метрополитена через Южный мост временно приостановлено. В ночь на вторник во время вражеских обстрелов столицыбыла повреждена инфраструктура метрополитена именно на этой мостовой переправе.

Сейчас на месте повреждения работают специалисты и профильные службы предприятия, чтобы ликвидировать последствия атаки и восстановить безопасный проезд.

По состоянию на вечер вторника, большинство станций столичного метрополитена работает в обычном режиме.

Напомним, ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве, который получил повреждения в результате ракетной атаки. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.