Україна увійшла до об’єднання Євросоюзу Govtech4all

Під час Digital Transformation Summit у Брюсселі оголосили про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Україна — єдина країна — не член ЄС, яка ввійшла до інкубатору.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, одна із цілей Govtech4all — підвищити ефективність державних процесів завдяки цифровізації.

"Тобто маємо спільну мету — створювати більше цифрових продуктів, щоб громадяни отримували зручні та людяні держпослуги без черг та бюрократії. На першому етапі розроблять три пілотні проєкти, які планують реалізувати протягом 2023–2025 років. На них надають 6 мільйонів євро", - зазначив Федоров.

Він додав, що Govtech4all доєдналися 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них — Мінцифра та Український фонд стартапів. Також Україна — перша країна — не член ЄС, яка стала частиною Govtech4all.

Інкубатор govtech-продуктів запустили під час Digital Transformation Summit у Брюсселі, де Федоров представив результати цифрової трансформації України, розповів про філософію "Дії", запуск електронних сервісів та зміну технологічної культури всередині держави.

"Сьогодні Україна готова ділитися експертизою з європейськими партнерами, щоб разом розробляти інноваційні рішення та досягати топових результатів", - підкреслив Федоров.

Зауважимо, команда Міністерства цифрової трансформації веде переговори щодо експорту застосунку "Дія" з 10 країнами. Наразі розглядають партнерство із Замбією та Колумбією.