В течение 5 лет. Искусственный интеллект и другие технологии изменят четверть рабочих мест, – Всемирный экономический форум

Почти четверть всех рабочих мест изменятся в течение следующих пяти лет в результате внедрения искусственного интеллекта, цифровизации и других экономических разработок, таких как переход на "зеленую" энергетику и перераспределение цепочек поставок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В рамках исследования было опрошено более 800 компаний, в которых в целом работают 11,3 млн человек в 45 экономиках по всему миру. Приблизительно 75% фирм заявили, что планируют внедрить технологии искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, что, по их прогнозам, приведет к ликвидации до 26 млн рабочих мест на делопроизводственных и административных должностях, таких как кассиры, клерки, операторы ввода данных и бухгалтеры.

В отчете ВЭФ указывается, что искусственный интеллект приведет к "значительным нарушениям рынка труда", но влияние большинства технологий будет положительным в течение этих пяти лет, ведь аналитика больших данных, технологии управления и кибербезопасность станут наибольшими движущими силами роста занятости.

Особенно выраженное влияние будет иметь появление приложений искусственного интеллекта типа ChatGPT, которые используют машины для симуляции человеческих рассуждений и решения проблем. Такие технологии будут вытеснять и автоматизировать многие должности, связанные с мышлением, общением и координацией.

Однако искусственный интеллект остается меньшей угрозой перспектив труда, чем другие макроэкономические факторы, такие как замедление экономического роста, дефицит предложения и инфляция. Возможности создания рабочих мест, вероятно, возникнут благодаря инвестициям, которые будут способствовать переходу бизнеса на "зеленые" технологии, более широкому применению ESG-стандартов и широкой переориентации глобальных цепей поставок.