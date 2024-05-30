1,5 млн на масштабирование: украинские стартапы успешно представили свои проекты на Latitude59 в Эстонии

Нынешняя технологическая конференция Latitude59 в Таллинне собрала более 3500 участников, среди которых было более 900 стартапов из 63 стран мира. Украинскую ИТ-экосистему представляла делегация из 7 инновационных проектов.

Об этом сообщает Минцифры.

Украинские стартапы получили возможность представить свой продукт на конкурсе стартапов от Google перед аудиторией и жюри, в состав которого вошли представители инвестфондов Presto Ventures, SID Venture Partners, Lemonade Stand и Tenity.

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Одним из главных достижений стало победное выступление стартапа Beholder в конкурсе L59 Pitching Competition, обошедшее более 500 других участников. Проект получил денежный приз в размере 600 тысяч евро. В общей сложности во время мероприятия команда Beholder привлекла около 1,5 миллиона евро инвестиций для дальнейшего развития.

На Latitude59 присутствовало около 600 инвесторов с совокупным портфелем около 30 миллиардов евро, в том числе от Presto Ventures, Sunset Cruise, Specialist VC и других. Участники делегации могли пообщаться с ними и представить свои проекты.

Участие украинской делегации было организовано Минцифрами совместно с Украинским фондом стартапов и Techosystem в партнерстве с европейскими организациями Seeds of Bravery, Presto Ventures и Lift99.

Недавно украинский стартап команды eTOLLs EU стал первым и единственным участником бетча. Startup Lithuania Accelerator на базе Plug&Play из Украины и одними из 11 самых интересных для американских и европейских инвесторов, с которыми сотрудничает Plug&Play.

Конкурс проходил между сильнейшими стартапами в ЕС. Plug&Play дают шанс каждому стартапу получить инвестицию в размере 30к евро в начале программы, а также до 150к евро после окончания.

Напомним, украинский стартап OpenDelta, работающий в сфере децентрализованных финансов (DeFi), привлек $2,15 млн инвестиций. Это первый раунд финансирования для компании, основанной в январе 2024 года.