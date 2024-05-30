1,5 млн на масштабування: українські стартапи успішно представили свої проєкти на Latitude59 в Естонії

Цьогорічна технологічна конференція Latitude59 у Таллінні зібрала понад 3500 учасників, серед яких було більше 900 стартапів із 63 країн світу. Українську ІТ-екосистему представляла делегація з 7 інноваційних проєктів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Українські стартапи отримали можливість презентувати свій продукт на конкурсі стартапів від Google перед аудиторією та журі, до складу якого увійшли представники інвестфондів Presto Ventures, SID Venture Partners, Lemonade Stand та Tenity.

Які результати України

Одним із головних досягнень став переможний виступ стартапу Beholder у конкурсі L59 Pitching Competition, який обійшов понад 500 інших учасників. Проєкт отримав грошовий приз у розмірі 600 тисяч євро. Загалом під час заходу команда Beholder залучила близько 1,5 мільйона євро інвестицій для подальшого розвитку.

На Latitude59 були присутні майже 600 інвесторів з сукупним портфелем близько 30 мільярдів євро, зокрема від Presto Ventures, Sunset Cruise, Specialist VC та інших. Учасники делегації могли поспілкуватися з ними та запрезентувати свої проєкти.

Участь української делегації була організована Мінцифри спільно з Українським фондом стартапів та Techosystem у партнерстві з європейськими організаціями Seeds of Bravery, Presto Ventures та Lift99.

Додамо, нещодавно український стартап команди eTOLLs EU став першим і єдиним учасником бетчу Startup Lithuania Accelerator на базі Plug&Play з України, та одними з 11 найцікавіших для американських і європейських інвесторів, з якими співпрацює Plug&Play.

Конкурс проходив між найсильнішими стартапами у ЄС. Plug&Play дають шанс кожному стартапу отримати інвестицію в розмірі 30К євро на початку програми, а також до 150К євро після закінчення.

Нагадаємо, український стартап OpenDelta, що працює у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), залучив $2,15 млн інвестицій. Це перший раунд фінансування для компанії, заснованої в січні 2024 року.