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Правительство изменяет правила бронирования: 100% защиты для работников больше не будет

Сергей Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий/facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабинет Министров финализовал изменения в систему бронирования работников от мобилизации. Главные решения предполагают отмену безусловного 100% бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, а также проверку региональных критериев критичности предприятий.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, защищающие страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться из службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", - пояснил он.

Основные изменения в критериях и лимитах бронирования

Обновленная система предполагает обособление статуса критичности предприятия от его экономических показателей. Отраслевые и региональные критерии критичности будут проверяться на наличие злоупотреблений. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, связи, логистики и жилищно-коммунального хозяйства статус сохраняется.

Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не составит 100%.

"В то же время работу тех, кто производит вооружение или держит критическую инфраструктуру, мы не ослабим", - подчеркнул премьер.  

Если компании необходимо забронировать больше работников для обеспечения работы, она должна подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Кроме того, правительство готовит механизм, позволяющий сохранять 100% бронирование при условии выполнения мобилизационного обязательства. В этом случае предприятие будет добровольно привлекать часть работников в военную службу на определенный срок с сохранением рабочего места и заработной платы.

"Мы понимаем, что этих событий ждали посетители, участники и партнеры, которые приложили немало усилий для подготовки к мероприятиям. Но в нынешних обстоятельствах мы вынуждены принимать непростые решения и ставить ответственность перед людьми на первое место", — отметил премьер Сергей Корецкий.

Сроки внедрения и цели решений

По словам главы правительства, условия нового механизма прорабатывают Министерство обороны и Министерство экономики совместно с представителями бизнеса. Утвердить систему бронирования планируют до 1 декабря.  

"Конечная цель — чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятна система, где каждый знает свои права и обязанности. Эти решения не означают ужесточения мобилизации уже завтра. Они нужны прежде всего, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления", — подчеркнул Корецкий.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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