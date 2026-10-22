Обновленные правила бронирования правительство примет до конца недели

Правительство планирует до конца недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных. Дискуссия о пересмотре квот для отдельных секторов экономики еще не финализирована.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, из проекта постановления исключен пункт о неучете работников, имеющих отсрочку от мобилизации, при расчете квоты бронирования.

В то же время, как отметил нардеп, в постановлении останется пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных как совещательного органа при Кабмине. Центр будет проверять обоснованность критериев, по которым бронирование осуществляют центральные органы исполнительной власти и местные администрации, и сможет только рекомендовать пересмотреть их.

"Окончательное решение будут принимать ЦОИВ и местные администрации", – подчеркнул Кисилевский.

Он добавил, что Министерство экономики не ожидает существенных изменений критериев, по которым оно бронирует.

Изменения правил бронирования

13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.

В настоящее время проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Постановление правительства по изменению правил бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения еще находится в процессе обработки, заявлял премьер-министр Сергей Корецкий. Он объяснил необходимость изменений злоупотреблениями во время бронирования .

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.