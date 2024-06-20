Компания UK-Ukraine Techbridge запускает бесплатный обучающий курс: как присоединиться

Компания UK-Ukraine Techbridge запускает программу Wave, которая позволит начать карьеру в топовой международной компании Salesforce.

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Об этом сообщает Минцифры.

"Имеете опыт в сферах продаж или маркетинга и хотите стать частью консалтинговой команды Salesforce? Вместе с группой Deloitte Digital компания запускает обучающий курс Wave. Обучение продлится 14 недель и поможет подготовиться к конкурсу на должность", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что Salesforce – одна из лучших мировых CRM-систем. Тысячи компаний пользуются ее продуктами. Также Salesforce активно поддерживает Украину и предоставляет украинцам бесплатный доступ к своим курсам в рамках UK-Ukraine TechBridge.

Подать заявку на курс Wave можно до 22 июля по ссылке.

"Продолжаем создавать возможности развития для украинцев в рамках UK-Ukraine TechBridge", – заявили в Минцифре.

Об UK-Ukraine TechBridge

Напомним, в январе 2024 года Украина официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge. Цель проекта - усилить украинскую ИТ-индустрию и облегчить участие малого и среднего бизнеса в цифровой торговле.

Это позволит украинским ИТ-компаниям и стартапам легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

"Проект позволит украинскому бизнесу эффективнее сотрудничать с британскими коллегами и партнерами. Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых устойчивых технологических экосистем в мире. Поэтому готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

UK-Ukraine TechBridge – это:

Торговля. В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам.

Инвестиции. Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании.

Инновации. Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны.

IT-образование. Рескилинг- и апскилинг-программы для украинцев от топовых мировых компаний Cisco, Salesforce и Oracle. Так наши специалисты повысят свою экспертность и станут еще более конкурентоспособными на мировом рынке.

Фото: ua.depositphotos.com